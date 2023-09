Mon coffret secret. S^écial danse

Un super kit de papeterie spécial danse qui comprend : - 1 journal entièrement guidé à compléter pour noter tout ce qu'on aime et ses rêves pour plus tard, noter ses danseurs et ballets préférés, suivre ses cours de danse, ses entraînements et ses objectifs, raconter ses journées et ses humeurs, coller les photos de ses moments et souvenirs préférés, et plein d'autres surprises ! - 1 carnet de notes vierge pour y noter ce qu'on souhaite, dessiner, etc. - 1 poster pour y coller ses plus belles photos de danseuse - 15 cartes et 15 enveloppes trop mignonnes - 1 page de stickers pour décorer son journal - 2 planches de photobooth pour prendre des photos rigolotes !