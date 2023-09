Mon Maneki-neko porte-bonheur Bonheur, joie et sérénité

Connaissez-vous le maneki-neko, ce célèbre petit chat japonais porte-bonheur ? Avec sa patte levée, accompagné de sa pièce de monnaie et de sa clochette, il est traditionnellement réputé apporter prospérité, chance et richesse à son propriétaire ! Lorsqu'il est blanc, on lui prête plus spécifiquement des vertus associées à l'épanouissement et à la joie de vivre. Découvrez dans ce coffret : - 1 maneki-neko craquant en céramique, avec son pochon en velours pour l'emporter partout ; - 1 livret sur l'histoire du maneki-neko et ses pouvoirs.