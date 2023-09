Groupe d'occasion Etat : Neuf Second Hand Band c'est une conversation entre deux époques : 2015, leur 1er groupe, et 2022, leur version actualisée. Entre ces deux périodes, chacun est allé parfaire son élocution à grand renfort de voyages et d'apprentissage, et revient enrichir la conversation avec de nouvelles couleurs en gardant le même plaisir de jouer ensemble. Ils cultivent sur ce disque leur goût pour le jazz, le rock, le blues, la funk et des inspirations du Portugal, d'Espagne, d'Irlande et d'Inde en invitant Leïla Taïga sur un titre.