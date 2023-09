Work 3 : travail domestique, travail professionnel, travail politique

Dans un contexte dans lequel les questions féministes reviennent sur le devant de la scène politique et médiatique, ce livre propose un bilan des mobilisations féministes et des études sur le travail domestique. Depuis les années 1970, la "découverte" du travail domestique comme travail a bouleversé les analyses de nos sociétés contemporaines. Dans ce sens, l'analyse féministe du travail domestique a constitué une véritable rupture d'intelligibilité pour au moins trois sous-champs de la sociologie : la sociologie de la famille, la sociologie du travail, et la sociologie politique, rupture que cet ouvrage se propose d'étudier. Dans un contexte dans lequel les questions féministes reviennent sur le devant de la scène politique et médiatique, ce livre propose à la fois un bilan des mobilisations féministes et des travaux sur le travail domestique et de leur apport à l'analyse de la famille, de l'espace professionnel et de l'espace politique.