Mélie et le Monster Maker Club Tome 2 : Au coeur du mystère...

Mélie a un pouvoir incroyable : celui de donner vie aux monstres dessinés. Chargée par Kréa, esprit magique et espiègle, de sauver des mondes extraordinaires, elle va cette fois se retrouver dans un monde figé dans un éternel hiver. Ses seuls alliés pour débloquer les saisons ? L'arbre Liken, qui ne songe qu'à manger, et... les lecteurs de la série ! Car oui : tous les monstres utilisés dans cet album ont été envoyés par des lecteurs ! Et comme Mélie a encore plein d'autres mondes à sauver, tous ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre le Monster Maker Club en envoyant des dessins de monstres. Il suffit de suivre toutes les instructions dans l'album afin que votre créature soit peut-être publiée dans une future aventure de Mélie !