La fille aux 100 visages

Dans un lointain futur, au coeur de Green City, ville cernée par la jungle et coupée du reste du monde, quelque part en Asie, Soo, 14 ans, est à bout. Dans cette cité, les habitants ont pris l'habitude de changer de visage chaque matin, un peu comme on change aujourd'hui d'avatar sur les réseaux ou le métavers. Grâce à des imprimantes 3D, on peut remodeler son visage en quelques minutes. Soo, cependant, ne sait plus quel visage choisir chaque jour. Elle redoute les réactions des autres. A force de changer de visage en permanence, elle ne comprend plus vraiment qui elle est. Soo rencontre Loup, 14 ans, qui demeure au coeur de la jungle. Il ne porte jamais de masque ! Soo est horrifiée et fascinée. Elle va s'appuyer sur lui, car elle doit éclaircir un mystère. Et si son père lui avait menti, si sa mère était encore en vie dans un mystérieux camp, au milieu de la jungle ? Avec Loup, elle va se lancer dans une folle aventure. L'enquête va les mener loin dans la forêt, jusqu'aux mythiques Montagnes rouges. Pour retrouver sa mère, Soo devra se débarrasser de son masque. Elle pourra compter sur l'amitié de Loup. Il lui faudra lutter contre les forces de la Vigie, la police de Green City, et de son maire Bao Gang, mais aussi affronter son propre père. Alors seulement pourra-t-elle révéler la vérité aux habitants de Green City et mettre bas les masques, tous les masques !