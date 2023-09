Le destin d'Orphée du Big Bang à homo-deus

Retrouvons grâce à Orphée un sens raisonnable à nos existences. Ce Sapiens sympathique et surdoué, motivé par sa passion, et fort des progrès de la connaissance a chuté en osant conquérir l'immortalité pour sauver Eurydice mortellement mordue par une vipère. Dans son voyage pour la retrouver et comprendre, les discussions qu'il a eues avec les sages divinités de l'Olympe lui permettent d'approfondir ses pensées, qui sont les nôtres, sur nos croyances, nos origines, nos transformations. L'évolution fantastique de notre cortex a permis les plus belles créations, et peut-être même celle de dieu. Qui a créé quiâ? nous questionne implicitement A­Michel-Ange, dans le secret de la chapelle Sixtine. Notre cerveau dicte maintenant sa loi en gérant l'opposition permanente entre raison et passion. Dans le mythe, la tragique victoire des sens et des pulsions nous éclaire sur notre destinée, nos responsabilités et les dangers d'un transhumanisme surpuissant. La mutation de A­Sapiens en un homo-deus responsable est loin d'être acquise.