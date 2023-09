Secrets et destins de manuscrits. Dix jeunes bédéistes racontent l’histoire de dix ouvrages médiévaux enluminés

Mettre le Moyen Age en bulles. Tel est le défi proposé à de jeunes artistes créatifs de 2022 par la Fondation Martin Bodmer. Et ce challenge est relevé - et de quelle façon, avec quelle diversité et avec quel panache ! La Fondation Martin Bodmer, parfois perçue comme une institution centrée sur la seule conservation des écrits vénérables (devoir de mémoire), propose aussi (en tout cas depuis une décennie) de nombreux ateliers éminemment vivants de calligraphie et d'enluminure médiévales à ses publics de visiteurs. Certes la contrainte proposée consiste à prendre en compte (en vue d'instaurer un dialogue) la réalité immémoriale des magnifiques manuscrits sur parchemin de période médiévale. Dans le thème, l'art et la manière. Si l'on pose à présent la question : le challenge consistant à mettre le Moyen Age en bande dessinée a-t-il raison d'être ? Une réponse des plus convaincantes est apportée par toutes ces belles collaborations proposées entre une pratique contemporaine vivante (celle des étudiants de l'ESBDI) et un patrimoine pluriséculaire (l'exposition de la Fondation Martin Bodmer). Loin d'être le parent pauvre des sujets de la bande dessinée, le Moyen Age présente lui-même de riches accointances inspiratrices (parfois évidentes, parfois plus secrètes) avec ce genre nouveau apparu au 20e siècle. Vitraux, phylactères, tapisseries, colophons, rinceaux végétaux historiés, marginalia inventifs, grandes initiales enluminées, tous ces chefs-d'oeuvre traités sur la page du manuscrit par les artisans du Moyen Age, semblent annoncer des procédés à nouveau familiers de notre environnement artistique contemporain.