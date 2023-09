Arthur Leclair. Projectionniste ambulant

Le 28 décembre 1895, au Grand Café de Paris, les frères Lumière font la première projection publique de vues animées. Le cinéma venait de naître. Six mois. plus tard, le samedi 27 juin 1896, Louis Minier et Louis Pupier, concessionnaires des frères Lumière, font une première projection en sol nord américain, à Montréal, au café-concert Palace du 78 rue St-Laurent. Les journalistes s'emparent de l'événement. A partir de 1897, les projectionnistes ambulants vont parcourir le Québec en long et en large, s'arrêtant dans toutes les villes d'au moins 2000 habitants...