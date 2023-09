Lego Harry Potter. L'Encyclopédie des personnages. Avec 1 figurine

Harry, Hermione, Ron, Dumbledore ou Hagrid, mais aussi Drago et même Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom, professeurs, élèves, magiciens et moldus apparaissent dans cette fabuleuse encyclopédie. De l'Ecole des sorciers aux Animaux fantastiques, chaque figurine est minutieusement détaillée pour faire de ce livre l'ouvrage le plus complet sur les personnages du monde magique LEGOTM Harry Potter. Le livre contient une figurine de Rita Skeeter, la journaliste de La Gazette du Sorcier, que vous ne pourrez retrouver nulle part ailleurs.