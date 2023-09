Commentaire sur l'Enéide de Virgile. Livre 1, Donat, Vie de Virgile, Introduction aux Bucoliques

Le grand commentaire de Servius à Virgile s'ouvre sur le premier livre de l'Enéide, utilisée comme le principal support pédagogique de l'éducation dans l'Antiquité latine tardive. L'introduction du volume présente les enjeux majeurs de ce commentaire, en particulier son statut au sein de la production grammaticale, les prédécesseurs dont Servius est l'héritier et la question des ajouts du Servius Danielis. En abordant de front, à travers l'Enéide, la langue latine, la culture générale et l'oeuvre virgilienne, Servius synthétise les connaissances et les méthodes d'explication des grammatici et les adapte à un public scolaire. L'introduction est suivie d'une nouvelle édition du texte latin avec apparat critique, d'une traduction originale et d'un riche appareil de notes. On trouvera en annexe ce qui demeure du commentaire perdu de Donat à Virgile : la biographie du poète et l'introduction aux Bucoliques, qui constituent l'accessus du grammairien - le principal modèle de Servius - à l'explication de Virgile.