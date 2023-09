Transcendance horizontale dans les cultures d'europe centrale. Histoire et religion

Des ressources inexploitées de la culture européenne. Il s'agit de Dieu, de religion, d'immanence, de philosophie, littérature, de poésie, de rencontre de l'Europe centrale et orientale, le tout dans une langue limpide et simple. Tout un héritage spirituel, culturel et humaniste, accueillant au judaïsme, qui nous a donné Jean-Paul II, bien sûr, mais aussi des promesses et des chemins d'avenir pour l'Europe et l'Eglise. . Ce livre concerne le renversement copernicien de la religiosité romantique en Pologne ; l'importance attachée au dialogique, relationnel, culturel ; la vision anthropologique de la religion où le sacrement est l'Homme. La praxie du travail est sublimé alors dans une discussion incessante des cultures vers une spiritualité, sans cesse renouvelée - par l'éternel re-commencement. Les grands poètes romantiques polonais, spécialement Mickiewicz et Norwid, dont les idées ont été reprises par Jean-Paul II surtout dans ses premières encycliques, ont codifiés le nouveau paradigme du croire que l'on peut résumer ainsi : La religion institutionnelle individualiste de la Tradition devient la religion du dynamisme communautaire prophétique incarné dans l'Histoire, cristallisé grâce aux missions charismatiques individuelles émanant des tâches collectives.