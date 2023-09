Etre parents en temps de crise

Un panorama inédit des impacts psychique, psychologique et affectif des années Covid observés sur les enfants et les familles, par une psychologue clinicienne La Covid a fait irruption dans nos vies alors que nous nous croyions hors d'atteinte et mis à l'abri de tout par la technologie. En quelques heures, le monde s'est arrêté. Les repères ont vacillé. Le contrôle de nos existences nous a échappé. L'urgence est devenue la norme, et l'exception, la règle. Une autre maladie est arrivée. Celle de la peur. Faisant de nos enfants les variables d'ajustement des obstacles rencontrés par la société. Nous tous, parents, avons réagi avec nos propres histoires, nos systèmes de valeurs, nos croyances et nos craintes propres. Comment nos enfants, petits et grands, l'ont-ils vécu ? Quel impact sur leur santé mentale et leur construction de futurs adultes ? Comment rester des parents incarnés et debout, et leur offrir un espace pour penser, vivre et aimer ? Ce livre propose un constat : un bilan de la santé mentale de la jeunesse, mais aussi un éclairage sur ce qui a rendu possible la négation de leurs besoins élémentaires. Notre champ de pensée réduit à un système binaire s'est appauvri en ressources. La logique factuelle, statistique, opératoire, et la froide logique administrative ont primé sur la réflexion calme et raisonnée quant à nos responsabilités d'adultes envers les mineurs. Par quel biais ? Quels conditionnements ? Quelle démission invisible ? Comment redevenir des adultes debouts, ni infaillibles ni impuissants, pour leur redonner confiance sans leur cacher la complexité du monde ? Qu'est-il possible de faire ?