Le bassin industriel d'Alès, une histoire de reconversions

L'histoire du bassin industriel d'Alès est tissée de reconversions menées par des acteurs engagés. Au cours du XIXe siècle, le territoire est progressivement passé de la culture du ver à soie à la production de charbon. Il a ensuite dû faire face à la fermeture des mines au début des années 1960 et s'est reconverti dans la construction électrique et électronique et la mécanique. Aujourd'hui, quelques fermetures d'usines et les nouveaux défis environnementaux obligent une fois de plus les acteurs locaux à trouver des solutions pour régénérer le secteur économique. Cette mobilisation renouvelée des Alésiens est une force du territoire. Les élus, les industriels et l'école des mines d'Alès partagent la volonté d'en pérenniser l'identité industrielle, malgré la forte tertiarisation du bassin. Des entreprises parviennent ainsi à relocaliser leur production tandis que d'autres s'appuient sur les spécificités locales pour se démarquer de leurs concurrents et entretenir une dynamique industrielle. Ces nouvelles initiatives suffiront-elles à produire le rebond attendu ? Cet ouvrage s'appuie sur les témoignages d'acteurs locaux et s'adresse aux décideurs publics, aux collectivités locales et aux dirigeants d'entreprise désireux de réfléchir aux moyens de stimuler le développement industriel d'un territoire, ainsi qu'à ceux qui s'intéressent à la diversité des territoires industriels français.