La poésie du papier

25 créations en papier et leur décodage symbolique pour découvrir ses différentes facettes : lustre en papier pour apprendre à transgresser, papier qui pousse pour faire éclore son identité... Des mains à la conscience, les loisirs créatifs comme thérapie de développement personnel. Invisible tant il est banal, précieux chez le notaire, jetable en emballage, le papier réunit de nombreux paradoxes. Sa simplicité de matériau recyclable quasi gratuit offre un terrain de jeu décomplexant pour qui veut se frotter à des expériences créatives. Celles-ci nous ramènent, en miroir, à notre propre condition d'être humain fragile et solide à la fois. Ce livre propose 25 ateliers insolites et abordables, allant du collage au papier mâché, en passant par l'origami, le cyanotype ou la lampe en sachets de tisane. Ils invitent le lecteur à mettre la main à la pâte, tout en gardant l'oeil ouvert sur l'esprit du geste. Le parcours initiatique, nourri d'éclairages psy dispensés par petites touches, le mène à interroger son propre désir de transformation intérieure, depuis la belle enveloppe des apparences jusqu'à la pulpe intime d'une nouvelle page blanche.