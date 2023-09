Père à terre

Romain a passé son bac et il apprend le méer de luthier aux côtés de Jacob, un homme qui lui a présenté Irina, sa copine depuis le collège. Irina joue du violon, elle vit dans une famille de musiciens et rien ne peut l'aeindre car la musique la protège. Romain, lui, rêverait d'avoir une vie parfaite comme celle d'Irina... mais ce n'est pas le cas. Lui, ce qu'il a toujours connu, c'est une mère qui, à la moindre occasion, reproche tout et n'importe quoi à son père, et un père qui ne dit rien, dort par terre, subit.