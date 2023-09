" Lisez ce livre et émerveillez-vous ! " Alan Moore Années 1920. A travers l'Europe, d'étranges créatures reviennent à la vie : ce sont les Ancêtres, les anges qui ont échoué à protéger l'Arbre de la Connaissance. Leur réveil aura des conséquences dramatiques. En Afrique, la ville coloniale d'Essenwald est en déclin depuis que les ouvriers forestiers ont disparu dans la mystérieuse Vorrh, forêt mythique exploitée par les Européens. Une équipe de spécialistes se déploie pour les retrouver, néanmoins la forêt ne rendra pas si facilement ce qu'elle a pris. Pendant ce temps, aux abords d'Essenwald, une femme retrouve un bébé enseveli, miraculeusement toujours en vie. Mais lorsqu'un prêtre tente de le baptiser, l'eau bénite se refuse à lui. L'enfant bâtarde et maudite grandit en marge, car elle possède un pouvoir immense destiné à accomplir de grandes choses... Les tensions montent et le conflit approche, alors que l'ancien et le nouveau monde, les humains et les non-humains se préparent pour la confrontation finale.