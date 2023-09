La poésie du végétal

25 créations végétales et leur décodage symbolique pour apprendre à mieux se connaître : petit jardin zen pour cultiver son jardin intérieur, teintures végétales pour se transformer... Des mains à la conscience, les loisirs créatifs comme thérapie de développement personnel. Après l'engouement pour les arbres de ces dernières années, c'est la nature tout entière qui fredonne un appel irrésistible aux oreilles des urbains privés d'un lien dont l'absence grève leur sensation d'harmonie. Revenir au végétal par le biais de réalisations artistiques, c'est retrouver ce contact salvateur qui interroge notre position d'être vivant aussi fragile que lui, soumis aux lois de l'impermanence et de la beauté éphémère. Herbier brodé, empreintes florales, vannerie sauvage, tissages, estampe solaire au jus de pétales... ce livre réunit 25 ateliers insolites et abordables, à base de fleurs, de feuilles ou de branchages, qui offrent l'occasion d'éprouver la matière à pleines mains et d'en nourrir son esprit, selon un parcours initiatique qui va du simple ornement à une régénération intime. Une expérience psychomanuelle de ce que l'on pourrait appeler la " voie verte ".