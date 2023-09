Aujourd'hui encore, les menstruations demeurent un sujet tabou. Elles se doivent d'être tues, résolument dissimulées, au besoin par une restriction délibérée d'activité. Cet interdit de la sphère publique et l'omerta dont il fait l'objet repose sur la dimension symbolique des menstruations, laquelle n'a guère évolué à travers les âges et au fil des contextes. Il suffit pourtant de prêter attention à cette question pour réaliser l'ampleur des dimensions qu'elle revêt et des conséquences sur le plan sociétal qu'elle entraine. La perception et l'expérience de la féminité sont détériorées, avec des incidences concrètes sur la santé et le bien-être des personnes menstruées ou perçues comme telles. Ces incidences qui ont des répercussions, dès le plus jeune âge, sur les études des jeunes filles, puis l'avancement de leur carrière. Comment les femmes vivent-elles leur cycle menstruel, et plus particulièrement leurs règles, dans leur contexte professionnel ? Au niveau de l'organisation du travail, peut-on parler d'une forme d'incompatibilité entre cycle menstruel et activité professionnelle ? Des tactiques sont-elles développées par les employées afin de se conformer au monde du travail ? Quel est l'effet de leurs menstruations sur leur santé physique et mentale et leur travail (performance, interactions...) ? Ce livre abordera les différentes perceptions dont les menstruations sont ou ont été l'objet, les enjeux qui poussent à briser le tabou des règles, en particulier dans la sphère professionnelle, ainsi que les pistes pour y parvenir.