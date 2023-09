La journée. Avec 1 pinceau à eau

Peins avec de l'eau, et regarde apparaître les différents moments de la journée. C'est magique ! Il suffit de remplir le pinceau avec de l'eau, puis de le passer sur les 6 décors du carnet et d'observer les différents moments de la journée apparaître : le petit-déjeuner, le marché et ses stands, la sortie au parc, le temps de jeu, l'heure du bain et le moment du coucher. Attends un peu : les couleurs disparaissent quand les pages sèchent pour que tu puisses recommencer à l'infini ! Une bonne manière de peindre à l'eau sans se tacher pour les tout-petits, dès 18 mois, et de se familiariser en douceur avec les différents moments de la journée ! Dans la même collection : Les formes, les couleurs, les contraires, les chiffres.