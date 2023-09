Les premières fois

Pour bien grandir, on accumule des expériences et on découvre pour la première fois beaucoup de choses ! On apprend à jouer aux dames, à faire du vélo, on se fait des amis, on goûte de nouveaux plats... Parfois, l'expérience n'est pas agréable par exemple on peut se faire mal, ça nous apprend à pas recommencer ! Toutes ces premières fois façonneront notre personnalité et notre regard sur le monde, et développeront notre curiosité !