Croix du Pardon couleur or

LA CROIX DU PARDON - LAITON FINITION COULEUR OR L'origine de la Croix du Pardon ? Durant la première guerre mondiale, le gouvernement américain a fait fabriquer et distribuer des chapelets de combat à tous ses soldats. Sur ce chapelet il y avait une croix toute particulière : la Croix du Pardon. En effet, dès 1905, le pape saint Pie X déclare que toute personne qui porte ou embrasse la Croix du pardon reçoit une indulgence de pardon pour elle et pour les âmes du purgatoire. C'est une croix tout à fait unique ! Cette Croix est tout à fait particulière car y est attachée une indulgence. Elle effet, l'indulgence prononcée pour la Croix du Pardon en 1905 est encore valable aujourd'hui. Taille 3, 4 cm/5, 5cm