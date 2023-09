La poésie du blanc

25 créations dédiées au blanc et leur décodage symbolique pour se reconnecter à soi : mosaïque blanche pour renouer avec son enfant intérieur, broderie sur papier pour accepter sa fragilité... Des mains à la conscience, les loisirs créatifs comme thérapie de développement personnel. Couleur de la simplicité, de l'innocence et de la pureté virginale, mais aussi symbole de paix et attribut du divin, le blanc est riche d'une symbolique complexe, qui va du lait maternel à la magie, en passant par le grand vide des fantômes de famille. Impossible de ne pas aimer le blanc : c'est la couleur de nos origines et de la lumière finale. Mais que se cache-t-il derrière notre attirance pour sa perfection immaculée ? Pour y répondre avec les mains, ce livre propose 25 ateliers insolites et abordables, présentés comme des expériences de la profondeur. De la dentelle de toile d'araignée aux empreintes de bulles, du nid en papier de soie à la veilleuse de rêves, ils invitent à rentrer pleinement dans la matière afin d'ouvrir l'attention aux déclics de conscience que provoque cette confrontation. Les fiches pratiques se doublent d'un décodage psy qui aide à dénouer rien de moins que le fil blanc d'une quête identitaire.