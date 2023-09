Meubles et ameublements médiévaux en Europe occidentale. VIe-XIIIe siècle

Par une analyse croisée des sources archéologiques, iconographiques et textuelles, il s'agit ici de comprendre les aspects techniques de fabrication des meubles ainsi que les spécificités de leur emploi et leur place dans les sociétés médiévales, à travers l'Europe occidentale du VIe au XIIIe s. Il convient d'une part, de déterminer les modalités de choix des essences de bois et de leur provenance ainsi que les assemblages des éléments utilisés dans la construction des meubles et leur évolution au fil des siècles. D'autre part, l'enquête détaille les emplois de ces objets - tant les usages quotidiens que les usages plus remarquables, notamment en contexte funéraire -, et la symbolique qu'ils peuvent représenter. Les particularismes régionaux et les évolutions chronologiques sont pris en compte et détaillés. Au-delà des considérations typochronologiques habituelles, ce travail s'attache à inscrire le mobilier meublant dans son contexte matériel, sociologique et symbolique. L'étude de la culture matérielle ne se limite en effet pas à la simple étude longtemps pratiquée de l'objet pour l'objet, mais intègre l'objet matériel dans les pratiques, les gestes et les considérations d'une époque.