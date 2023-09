Déconditionnez-vous !

Comprendre nos conditionnements pour mieux s'en libérer Vous aimeriez pouvoir vous délester de la peur, du poids de votre histoire, et des pensées limitantes que vous subissez au quotidien ? Ces prisons que l'on s'impose sont liées à des conditionnements inconscients, fruits d'expériences vécues, d'une éducation, d'une société, d'une culture dans laquelle nous évoluons depuis notre naissance. Heureusement, notre cerveau peut être reconditionné et nos schémas de pensée modifiés. Dans cet ouvrage, tout pour : S'interroger sur le libre-arbitre grâce à la philosophie ; Comprendre comment se construisent nos croyances au travers des neurosciences et d'études scientifiques internationales sur le conditionnement cérébral et l'apprentissage ; Identifier nos schémas de pensées et reconditionner son cerveau, en évitant les pièges. Conditionner le moins possible nos enfants.