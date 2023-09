Traverser la peur

Louis Fouché retrace la traversée de nos peurs, de la naissance à la mort. Nous sommes tous contraints dans une boîte noire, toute remplie de monstres. La peur nous accompagne toute une vie jusqu'au seuil de la mort, comme une triste alliée. Y a t'il une sortie ? Peut-on la traverser ? Louis Fouché, avec tendresse et patience, par touches successives d'un style poétique et vif, dresse un portrait vertigineux de notre meilleure ennemie, la peur. Comme dans un voyage à travers les bourrasques de nos frayeurs, en juste capitaine, il trouve des repères, et trace les contours d'une carte au trésor jusqu'alors imprévue. Et tout au fil des pages, nos failles intimes et béantes se découvrent, étonnées, aussi bien la porte ouverte aux monstrueuses manipulations qu'à l'exigeante liberté. Et là, tapi derrière la peur, le courage enfoui, surgit et nous ranime pour réenfourcher la vie.