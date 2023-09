Glossaire de Santé publique. 70 notions fondamentales pour comprendre les enjeux de l'approche collective de la santé

Au coeur de l'actualité et des préoccupations des politiques, des citoyens et des chercheurs, la santé publique semble souvent complexe tant elle mobilise de disciplines et de notions diverses. Ce glossaire aborde, sous un angle pédagogique, les notions fondamentales de santé publique grâce à des définitions contextualisées. Etudiants et professionnels de santé publique y trouveront les éléments clés pour mieux appréhender les enjeux et défis à relever.