Exprimez avec ce kit (25 modèles et 200 feuillets imprimés recto verso) toute la brillante créativité qui sommeille en vous et réalisez les plus beaux origamis pour de magnifiques compositions inspirées par le monde indien ! Partagez en famille l'art du pliage du papier et réalisez de nombreux pliages décoratifs autour de la flore et faune de l'Inde et de sa culture Servi par un façonnage original, cet ouvrage est un 2 en 1 : 25 modèles de pliages expliqués en pas à pas : turban, tunique, sari, samosa, éléphant, vache sacrée, tigre, papillon, singe, paon, serpent, fleur de lotus, fleur de safran, nénuphar, feuille de thé, Bouddha, Ganesh, son ombrelle, Mûshika, modak 200 feuillets à plier imprimés recto verso avec des jolis motifs chatoyants. Avec, en introduction, les " essentiels " pour réussir toutes vos réalisations pas à pas.