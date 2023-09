Les amis du zoo : Le secret du lamantin

La suite des aventures de Félix et Daya au Zoo de Beauval ! Dans le Dôme Equatorial du ZooParc de Beauval. Il y a des bassins magnifiques avec des poissons, des tortues, des loutres géantes... Félix et Daya y croisent une soigneuse qui leur annonce qu'elle vient de nourrir les sirènes. Les "sirènes" ? ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ces créatures légendaires existeraient donc ? Mais où sont-elles ? La série Les animaux du Zoo : Félix et Daya, 6 ans, élèves de CP, sont meilleurs amis et partagent la même passion des animaux. Ensemble, ils visitent très souvent le ZooParc de Beauval, tant et si bien qu'ils en connaissent tous les recoins. Espiègles, débrouillards, et avec une imagination débordante, ils adorent s'improviser apprentis détectives pour élucider les mystères du zoo... Un livre premères lectures pour les passionnés d'animaux, dès 6 ans !