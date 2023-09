Un magnifique tour d'horizon des plus beaux jardins anglais, des chefs-d'oeuvre historiques aux créations plus contemporaines. Jardins d'Angleterre couvre cinq siècles de l'histoire anglaise pour mettre en lumière une soixantaine de ses plus beaux jardins. Cette sélection, organisée géographiquement, va du jardin formel Renaissance aux créations artistiques de paysagistes contemporains, en passant par les jardins d'herbacées de style Arts and Crafts du XXe siècle. Cet ouvrage est une parfaite introduction au paysagisme anglais, que pourront facilement consulter amateurs et professionnels. Chaque jardin est mis en valeur par de belles photographies et un texte décrivant son histoire, son intérêt stylistique et la personnalité de son créateur. L'avant-propos est de Tania Compton, et Toby Musgrave signe un essai sur l'histoire du jardin anglais.