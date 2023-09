Les voyages d'Héline. La BD tirée de la série audio "Les aventures de Lulu"

Héline a été choisie par le peuple de l'Alliance intergalactique pour participer à un grand plan d'harmonisation. Guidée par Grand Aigle, elle visite alors les nombreux peuples présents dans notre galaxie, et découvre diverses manières de vivre sur différents plans de conscience. De la visite de la planète Delta à la découverte du passage interdimensionnel vers l'Agartha en passant par la rencontre avec les "Pacificateurs", Héline apprend ainsi à se détacher des idées reçues et à penser autrement sa manière de vivre au quotidien pour amener l'humanité vers une conscience plus élevée.