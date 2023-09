Le tressaillement à l'oeuvre. Vers une définition esthétique de l'intranquillité

Grâce aux oeuvres, qui amplifient notre expérience du monde, des êtres et des choses qui le peuplent, nous découvrons que notre attention n'est pas uniforme dans ses accueils et ses inflexions, mais qu'elle se constelle autour de foyers. Certains de ces foyers sont établis, partagés. D'autres sont singuliers, labiles, résultats d'une élaboration subjective qui opère par rapprochements et découpages au sein des catégories artistiques, esthétiques, historiques. Le présent essai porte sur l'un de ces foyers, que le néologisme " intranquillité " est venu nommer, autour duquel se groupent les écrits du poète portugais Fernando Pessoa et de ses " hétéronymes " , une série de dessins réalisés par Tatiana Trouvé, la pensée poéthique selon Jean-Claude Pinson et le Monsieur Hulot de Jacques Tati. Il s'attache à restituer l'enquête menée auprès de ce foyer, afin d'en éclairer les raisons de sa formation, et d'en dégager un sens susceptible, à son tour, d'être partagé.