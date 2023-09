On se casse ! Les meilleurs spots à New York

Les meilleurs spots de New York 100 % locaux, 100 % renversants, sélectionnés par de jeunes expats passionnés par leur ville. La statue de la Liberté et sa voisine Ellis Island, le 102e étage de l'Empire State Building, les panneaux lumineux de Times Square, la skyline vue depuis Brooklyn Bridge : ça, a priori, vous vous y attendez. Mais savez-vous qu'on peut faire du yoga à Central Park ou, en hiver, y patiner ? traverser l'East River en téléphérique ou emporter son pique-nique sur le ferry de Governors Island ? Ca vous tente, un show à Broadway, un gospel à Harlem, un concert à Village Vanguard ? C'est bien ce qu'on pensait. Dans ce petit livre, vous trouverez exactement ce que vous cherchiez sans le savoir. Les spécialités new-yorkaises de la gastronomie ou de la mode, nos préférences en matière de rooftops ou de burgers, les spots où manger sans se ruiner, découvrez la capitale états-unienne comme si vous y viviez !