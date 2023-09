The Amazing Keystone Big Band présente un conte musical jazz raconté par Virginie Efira : Alice au Pays des Merveilles dans un tout nouveau format ! Cet après-midi, pas question pour Alice de rester allongée dans l'herbe à contempler les pâquerettes. Elle veut partir à l'aventure ! Suivre un lapin blanc qui porte un gilet et qui parle ? C'est un bon début. Retrouvez les célèbres aventures imaginées par Lewis Carroll, tombez dans le terrier, buvez et mangez ce qu'il ne faut pas... et attention à la Reine de coeur ! Une belle introduction à ce classique des classiques... comme vous ne l'avez jamais lu, et tout en musique !