L'araignée et l'abeille . Confinement et métaphysique

Dans la tradition occidentale ancienne, l'affliction connue sous le nom de "mélancolie" était décrite comme un excès d'humeur corporelle ou de fluide appelé "bile noire" . En 1697, Jonathan Swift associe l'accumulation de fiel et l'excrétion de substances nauséabondes à la figure allégorique de l'araignée, animal qui, "se nourrissant et s'engendrant elle-même, transforme tout en excrément et venin" . L'abeille, en revanche, buttine "des fleurs et des bourgeons des champs et du jardin" et s'écrie : "Quoi que je collecte ainsi [... ], cela m'enrichit sans porter la moindre atteinte à leur beauté, à leur parfum ou à leur goût". A partir de ce bestiaire, et à partir de l'expérience du confinement que chacun(e) d'entre nous a pu vivre pendant la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, l'auteure du présent essai propose une réflexion originale, métaphysique, sur notre condition actuelle : la Modernité nous condamne-t-elle au narcissisme et à la mélancolie ?