Hukusai, Hiroshige et les grands maîtres de l'estampe japonaise

L'eau Hokusai, Hiroshige, Utamaro... Ces grands maîtres de l'estampe ont donné à l'eau, aux fleurs, aux oiseaux autant qu'à la vie quotidienne une poésie qui charme encore aujourd'hui. De cascades bouillonnantes en douces rivières, de torrents en tapis de neige, au fil des saisons, les paysages japonais symbolisent l'apaisement, la sérénité et la spiritualité. Ce très joli livre reproduit plus de 80 estampes en grand format, qui captent toutes les variations et nuances des paysages japonais. Ses jeux de lumière, ses courbes et ses ondulations accompagnent l'invention d'un bleu profond, le Bleu de Prusse, qui donne aux oeuvres une profondeur et une intensité unique.