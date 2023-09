Mission Jules Verne - Voyage au centre de la Terre

Embarque dans une aventure au centre de la Terre en compagnie d'Axel, de son oncle et de leur guide ! L'histoire est inspirée du célèbre roman de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Au cours des 10 chapitres, le lecteur récolte des indices en répondant aux énigmes (messages codés, paires et intrus, jeux visuels et mathématiques, etc.). Chaque jeu donne un indice à reporter à la fin de chaque chapitre. Au terme de l'aventure, il faut rassembler les 10 indices des chapitres pour résoudre l'énigme finale. En route !