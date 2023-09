Chat, montre-toi !

Quand Justin rentre de l'école, il a toujours hâte de retrouver Chat. Pourtant, aujourd'hui, personne ne l'attend sur le chemin. Les pires scénarios se bousculent dans sa tête... Il décide alors de verser du lait dans la gamelle, et cela fait un petit glouglou, un petit glouglou de rien du tout. Mais pour des oreilles de chat, c'est un très, très gros glouglou. Ah, mais qui voilà : Chat ! Une histoire d'amitié pleine de tendresse, qui aborde de façon intelligente la peur de l'inconnu et le lien entre enfant et animal de compagnie.