Histoire des guerres révolutionnaires et impériales. 1789 - 1815

Personne jusqu'ici n'avait relevé le défi de retracer vingt années de guerres révolutionnaires et impériales. Une histoire qui commence avec une armée française combattant encore selon les schémas hérités de l'armée royale de l'Ancien Régime contre des armées de professionnels. C'est une armée qui a connu les modes de la guerre en dentelles, qui affronte finalement les terribles batailles de la fin de l'Empire, où morts et blessés se comptent par dizaines de milliers. Au-delà de l'histoire de ces guerres relatées au travers des campagnes militaires et des grandes batailles, on découvrira les armements, les doctrines d'emploi et surtout les hommes, ces soldats jacobins devenus grognards qui écrivirent, de leurs souffrances et de leur sang, cette épopée. La guerre était devenue moderne et le génie de Napoléon l'avait profondément modifiée. Son héritage, toujours d'actualité, est mis en lumière par l'auteur, général qui eut à enseigner ses leçons à l'Ecole de guerre et à les appliquer sur des champs de bataille. Jean-Marc Marill, général (2S), commandeur de la Légion d'honneur, ancien directeur du centre historique des archives de la Défense à Vincennes, docteur en histoire de l'université Paris I Sorbonne, a contribué à plusieurs ouvrages de référence en histoire militaire et codirigé le Dictionnaire des opérations extérieures de l'armée française (Nouveau Monde, 2018).