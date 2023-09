Petit Futé Italie du Nord. Edition 2023

Il y a toujours une raison de choisir l'Italie du Nord, toujours un bonheur à y trouver. Sa diversité-même en fait une destination de prédilection pour des voyageurs aussi différents que ses ressources. Mais quel lien peut-on trouver entre les monts argentés des Dolomites et les plages ligures, les flèches acérées du duomo de Milan et la rondeur colorée du baptistère de Florence, le roboratif risotto vénète et les antispasti turinois ? Peut-être une même douceur de vivre. L'Italie du Nord est comme le décor changeant d'un film d'art. Si proche qu'on croit bien la connaître, l'Italie du Nord est plus complexe, et mérite plus qu'un détour, en laissant idées reçues à la maison. Alliant traditions millénaires, comme le Palio, à une modernité éclatante, sous le patronage des icônes du passé (ici Leonardo, là Dante) et des stars du présents (de Del Piero à Armani), le voyage en Italie du Nord se prête aux chemins de traverse et aux découvertes inattendues. Le guide Petit Futé Italie du Nord, qui ne fait pas l'impasse sur les merveilles déjà révélées (Venise, Florence) vous propose de découvrir les richesses cachées d'une Italie spectaculaire et envoûtante.