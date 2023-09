On se casse ! Les meilleurs spots à Dublin

Les meilleurs spots de Dublin 100 % locaux, 100 % renversants, sélectionnés par de jeunes expats passionnés par leur ville. Le Trinity College qui conserve le " Book of Kells " , le quartier Temple Bar où la Guinness coule à flots, le château médiéval et la cathédrale Saint-Patrick, le parc Saint Stephen's Green en plein coeur de la ville : ça, a priori, vous vous y attendez. Mais savez-vous qu'on fait du yoga sur le Grand Canal Dock (sur un paddle), qu'on embarque avec des fantômes dans un bus hanté, qu'à peu de distance du centre-ville vous arrivez à la plage (ne comptez pas vous baigner, elle est fraîche ! ), que l'historique quartier des Liberties fleurit de distilleries de whiskey ? C'est bien ce qu'on pensait. Dans ce petit livre, vous trouverez exactement ce que vous cherchiez sans le savoir. Les spécialités irlandaises de la gastronomie ou de la filature (rapportez un pull ! ), nos pubs et rooftops préférés, les meilleures adresses où manger sans se ruiner ou écouter de la (bonne) musique irlandaise, découvrez la capitale d'Irlande du Sud comme si vous y viviez !