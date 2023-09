Balthazar, le chevalier hyper trouillard

A première vue, Balthazar est un chevalier tout ce qu'il y a de plus chevalier. Il porte l'armure et l'épée sur son noble destrier. Mais Balthazar a un problème, il a peur de tout : une petite souris, une araignée trop poilue, une porte qui claque, une purée trop chaude. Tout, tout, tout ! Chevalier et trouillard, quel cauchemar ! Alors quand il croise par hasard une princesse en détresse perchée au sommet d'une tour gardée par un horrible dragon, que va-t-il faire ? Une histoire qui fera du bien à tous les peureux !