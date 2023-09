Ma déco murale avec Cricut

Répartis en 4 chapitres, les 22 tutoriels de ce livre permettent de réaliser des décorations murales comme des affiches, des mosaïques, des patères ou encore une applique. Avec la Cricut, vous découperez papier, bois, carton et vinyle pour créer ou non du relief. Dans une ambiance très chic et moderne, dans des tons colorés, vous allez redécouvrir votre intérieur !