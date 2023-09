Où sont les femmes ?. De la sous-représentation des femmes dans les instances sportives

Le plafond de verre dans le sport Depuis 2014, les fédérations sportives doivent respecter des quotas de genre dans leurs instances dirigeantes. Pourtant, sur les 36 fédérations sportives, une seule est dirigée par une femme. Cette disparité est le reflet des nombreuses inégalités entre hommes et femmes qui marquent le monde du sport. L'ouvrage les décortique et s'interroge sur les stratégies des femmes pour arriver au pouvoir et sur les effets pervers des quotas.