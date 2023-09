Vaincre la sclérose en plaques. Nutrition et rééducation : un programme global pour retrouver une vie normale

Touchée par la SEP à l'âge de 23 ans, Emilie est résignée à endurer les handicaps de la maladie quand elle rencontre Julien Venesson, journaliste scientifique spécialiste de nutrition. Il se penche sur la biologie de la maladie, la littérature scientifique et conçoit un régime riche en vitamines, minéraux, acides gras essentiels, exempt des facteurs nutritionnels qui favorisent l'auto-immunité. L'auto-immunité et l'inflammation diminuent. Les poussées s'espacent et finissent par disparaître. Aujourd'hui, elle n'a plus de séquelles, plus de trace de handicap, sa vie est redevenue normale. C'est ce programme alimentaire, couplé à des mesures d'hygiène de vie, que les auteurs vous proposent de suivre.