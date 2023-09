High School, Frederick Wiseman

Traitant de l'un des trois sujets de la spécialité cinéma-audiovisuel des terminales pour les sessions 2024, 2025 et 2026, cet ouvrage offre un dossier complet et maniable dans une collection plébiscitée par les élèves et leurs professeurs. L'originalité de cet ouvrage est de croiser oeuvres et thèmes au programme.