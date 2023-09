Tu as le droit de savoir 

Dans les pas d'Erine, une jeune femme au charme ensorcelant et à la vie enviable, se cache un manque profond : celui de sa mère, disparue tragiquement alors qu'elle était enfant. Elevée avec amour par sa tante, elle évolue dans l'univers glamour d'une agence de mannequinat. Mais voilà que son destin bascule lorsqu'elle se voit contrainte d'assister aux funérailles de son père, un célèbre journaliste et écrivain. Ce voyage inattendu révélera des secrets de famille enfouis, prêts à bouleverser sa vie à jamais. Entre vérités cachées et destins entrelacés, Erine devra faire face à des choix déchirants pour trouver sa place dans ce puzzle familial complexe.