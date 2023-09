Enigmes. Edition 2024

L'Almaniak Enigmes, c'est un défi à relever par jour ! Messages codés, illusions d'optique, calculs romains, vertimots, trouvez l'intrus, suites logiques... Affûtez votre sens de la logique en démasquant les intrus, en décodant des messages cryptés ou en retrouvant des objets dérobés à travers différents niveaux de charades, labyrinthes, calculs et défis, qui feront de vous un maître de l'observation, au même titre que les plus grands détectives ! Trois niveaux de difficulté pour muscler vos neurones tout au long de l'année. Malin : vos précieuses fiches ne se perdront plus. Une fois détachées, elles se glisseront dans l'étui de votre Almaniak. Calendrier éphéméride, 1 page par jour, janvier à décembre. Format 11 x 14, 5 / 320 pages