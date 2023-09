1000 lieux qu'il faut avoir vus en France. Edition 2024

Découvrez jour par jour, tout au long de l'année, l'une des mille destinations qu'il faut avoir vues en France. Réalisé à partir du best seller Les 1000 Lieux qu'il faut avoir vus en France, cet Almaniak vous propose 365 jours de voyage au coeur de l'Hexagone. A chaque page, une destination exceptionnelle et souvent inattendue achèvera de vous convaincre que la France est décidément... le plus beau pays du monde ! Malin : une fois détachées, conservez vos fiches dans l'étui de votre Almaniak. Calendrier éphéméride, 1 page par jour, janvier à décembre. Format 11 x 14, 5 / 320 pages