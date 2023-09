L'Élégance du coucou

Mily est une énigme. Seule certitude à son sujet, il s'agit d'une enfant surdouée, voire HPI. Rien ne lui résiste. Culture générale ou nouvelles technologies, elle est insurpassable. Héloïse, sa mère, est un mystère. Son travail officiel n'est-il pas qu'une couverture ? Vu ce qu'elle fait vivre à sa famille des déménagements permanents il y a fort à parier qu'elle cache quelque chose. Baptiste et Bastien, les jumeaux... ne sont pas très complexes. Difficile de les différencier. Se pourrait-il qu'ils aient qu'un cerveau pour deux ? Magnus, le père, totalement dépassé, essaie de comprendre son petit monde, bien nébuleux. Cette famille à elle seule ferait l'objet d'un excellent roman, mais il y a plus... Des morts suspectes, des criminels étonnants, des tueries alambiquées... Un univers de folie totale ne manquant cependant pas d'une certaine élégance et de beaucoup d'humour.